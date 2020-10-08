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08.10.2020 - 20:34 |

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir?

Yol Arkadaşım 2 filmi bu akşam STAR TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler ise film hakkında arayışa geçiyor. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, filmin konusu nedir? İşte komedi türünde olan Yol Arkadaşım 2 filmi hakkında merak edilenler...

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir?
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Yol Arkadaşım 2 filmi sinemada izlemeyenler için bu akşam televizyonda ekrana geliyor. STAR TV'de yayınlanacak olan Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var, filmin konusu nedir? 

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

İbrahim Büyükak (Şeref)
Oğuzhan Koç (Onur)
Ezgi Eyüboğlu (Çilek)
Dilber Ay (Muzaffer Usta)
Olgun Toker (Selim)
Kadir Polatçı (Nevzat)
Bahar Şahin (Cemre)
Aycan Koptur (Ayşen)
Kıvanç Baran Arslan (Veli)
Tamer Levent (Şükran)
Ülkü Duru (Gülümser)

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

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