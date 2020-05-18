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18.05.2020 - 19:53 |

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım ne zaman, nerede çekildi?

Corona virüs nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmiyor. Dizilerin yerine ise filmler yayın akışlarında yerini aldı. Bugün televizyonda yayınlanacak filmlerden biri ise Yol Arkadaşım oldu. Bedran Güzel'in yönetmeliğini yaptığı filmde birçok ünlü isim rol aldı. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım ne zaman, nerede çekildi?
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Yol Arkadaşım bugün televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı film 2017 yılında vizyona girdi. Televizyonda yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimler?

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği İstanbul'da çekilen komedi filmi.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç (Onur)
İbrahim Büyükak (Şeref)
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin (Cemre)
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Eser Yenenler (Konuşan adam)
Dilber Ay (Muzaffer Usta)

 

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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