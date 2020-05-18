Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım bugün televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı film 2017 yılında vizyona girdi. Televizyonda yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimler?



YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği İstanbul'da çekilen komedi filmi.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)