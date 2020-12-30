Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, nerede çekildi?

Bedran Güzel yönetmenliğinde sinema salonlarında izleyicinin beğenisine sunulan Yol Arkadaşım filminin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor. Komedi türündeki filmin başrollerinde Oğuzhan Uğur, İbrahim Büyükak yer alıyor. Dilber Ay'ın da kadrosunda yer aldığı Yol Arkadaşım hakkında detaylı bilgi haberimizde.

YOL ARKADAŞIM KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)