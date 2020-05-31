Yonca Evcimik: Hakkını helal et Bobo!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Yonca Evcimik, takipçilerine acı bir haber verdi. Uzun zamandır bakımını üstlendiği ve üzerine titrediği köpeği Bobo’yu kaybeden Evcimik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim iyi kalpli, vicdanlı, efendi canım oğlum Bobo'm dün gece aniden sessiz sedasız melek oldu… Mutlu yaşadık, çok anılar biriktirdik… Tekrar buluşuncaya kadar babacım ve melek olan diğer canlarla orada huzurla ol …Hakkını helal et Bobo'cum….30.5.2020”