Yonca Evcimik: Yalnız değilim!

Etiler'de düzenlenen törene İdil Fırat, Seçkin Piriler, Aslıhan Karalar ve Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim boy gösterdi.

Yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik gazetecilerin “Sizi hep yalnız görüyoruz. Sebebi nedir?” sorusuna, “Bilemezsiniz yalnız derken. Yalnız değilim ama özel hayatım ile ilgili konuşmam, bu şekilde her şey güzel" diyerek, hayatında biri olduğunun sinyallerini verdi.