05.02.2020 - 17:51 |
Yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder (82), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Datça'da dün akşam yaşamını yitiren Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı.
İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. (Kaynak: Hürriyet)