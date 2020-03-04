Yorumlara bakmıyor

Billie Eilish, Instagram hesabında yapılan yorumları okumayı bıraktığını söyledi. 18 yaşındaki müzisyen, BBC’ye verdiği röportajda, “Yazılanlar hayatımı mahvediyor. Yakın zamanda bakmaktan tamamen vazgeçtim. Özellikle Grammy kazandıktan sonra daha da kötüleştiler. Gerçekten garip bir durum” dedi. Başarılara imza attıkça insanların kendisinden daha çok nefret ettiğini dile getiren Eilish, “Çoğunluğu troll, komik olanlar da var bu nedenle kimse

onlara ’Dur’ demiyor” şeklinde konuştu.