You 3. sezon ne zaman çıkacak? You oyuncuları kimler, konusu nedir?

Dizi severlerin listesine eklediği You ilk iki sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Gerilim türündeki You, büyük hayran kitlesine sahip oldu. Henüz izlemeyenler ise You oyuncuları - konusu arayışına geçti. İlk iki sezonu geride bırakanlar ise You 3. sezon ne zaman çıkacak arayışına başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler...

Dizi sektöründe özellikle psikolojik ve gerilim dizilerinde yerini belli eden you dizisinin yönetmenleri : Greg Berlanti ve Sera Gamble‘dir. Diziye yön veren yönetmenler oldukça başarılıdır. Günümüzdeki en iyi dizilerden olan you dizisini yapım şirketi: Alloy Entertainment, Warner Horizon Television, A&E Studios olarak bilinmektedir. You dizisinin muhteşem senaristi, Blake Neely ‘dir. Diziye kattıkları sayesinde dizi daha da ileri seviye de izlenilmeye gelmiştir.

YOU 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netlflix, You dizisinin 3. sezon çekimlerine başladığını geçtiğimiz tarihlerde duyurmuştu. Fakat You 3. sezon yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YOU OYUNCULARI KİMLER?

Bu psikolojik ve gerilim türündeki you dizisinin başrol oyuncusu Penn Badgley‘ dir. Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dizinin diğer oyuncuları Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry ve Shay Mitchell ‘dir. Dizi baştan aşağı esrarengizlik vardır.

YOU KONUSU NEDİR?

Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck’e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.

Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck’i her yerden takip etmeye başlayan Joe’nun takıntılı davranışları Beck’in en iyi arkadaşı olan Peach’ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck’in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.