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30.01.2021 - 07:00 |

Yumurtalıklarını donduruyor

Paris Hilton, geçtiğimiz yıl Kim Kardashian’ın tavsiyesiyle yumurtalıklarını dondurma kararı almıştı.

Yumurtalıklarını donduruyor
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Paris Hilton, geçtiğimiz yıl Kim Kardashian’ın tavsiyesiyle yumurtalıklarını dondurma kararı almıştı. Hafta içinde bir radyo programına konuk olan sosyetik güzel, sevgilisi Carter Reum ile hayatlarının yeni bir dönemine girdiğini belirterek, bu kararı uygulamaya koyduğunu söyledi. 39 yaşındaki Hilton, “O benim hayallerimin erkeği. Sürekli evlilik planları yapıyoruz ve bebeğimizin adını düşünüyoruz. Hastanede işlemlere başladık. Böylece ikiz sahibi olabilirim” şeklinde konuştu.

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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