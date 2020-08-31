Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü! Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül, hafta sonu katıldığı bir canlı yayında Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un birbirlerine olan sevgisi konuşulurken son derece ilginç bir açıklamada bulunmuş ve Nur’un hayat arkadaşı Müslüm Gürses’i öldürdüğünü söylemişti.

Muhterem Nur’un, Müslüm Gürses’i hasta olmadığı halde hastaneye götürdüğünü ve onun rahatsızlanmasına neden olduğunu söyleyen Bülbül, program sonrasında kendisine gelen tepkilerin üzerine sözlerine açıklık getirdi.

'Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanan Yunus Bülbül, program sırasında cümlesinin yarıda kesildiğini belirterek, yanlış anlaşıldığını açıkladı. Bülbül, Müslüm Gürses ve eşiyle olan dostluğunun yıllara dayandığını, kötü niyetle konuşmadığını ifade etti. Müslüm Gürses’in ölümden çok korktuğunu belirtip, hastaneye karşı alerjisi olduğunu ama Muhterem Nur tarafından sürekli kontrole götürüldüğünü anlattı.

'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural’ın “ Net bir şekilde ‘Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü’ dediniz” sözleri üzerine gaf yaptığını kabul ederek, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un hayranlarından, sevenlerinden ve ailesinden özür diledi.