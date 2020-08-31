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31.08.2020 - 13:48 |

Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü! Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Şarkıcı Yunus Bülbül, katıldığı bir canlı yayında 'Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur' şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve çok tepki çekmişti. Bülbül, artan tepkilerin ardından Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlandı ve özür diledi.

Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü! Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi
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Oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül, hafta sonu katıldığı bir canlı yayında Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un birbirlerine olan sevgisi konuşulurken son derece ilginç bir açıklamada bulunmuş ve Nur’un hayat arkadaşı Müslüm Gürses’i öldürdüğünü söylemişti.

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Yunus Bülbül'den 'Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur' iddiası!

Muhterem Nur’un, Müslüm Gürses’i hasta olmadığı halde hastaneye götürdüğünü ve onun rahatsızlanmasına neden olduğunu söyleyen Bülbül, program sonrasında kendisine gelen tepkilerin üzerine sözlerine açıklık getirdi.

'Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanan Yunus Bülbül, program sırasında cümlesinin yarıda kesildiğini belirterek, yanlış anlaşıldığını açıkladı. Bülbül, Müslüm Gürses ve eşiyle olan dostluğunun yıllara dayandığını, kötü niyetle konuşmadığını ifade etti. Müslüm Gürses’in ölümden çok korktuğunu belirtip, hastaneye karşı alerjisi olduğunu ama Muhterem Nur tarafından sürekli kontrole götürüldüğünü anlattı.

'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural’ın “ Net bir şekilde ‘Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü’ dediniz” sözleri üzerine gaf yaptığını kabul ederek, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un hayranlarından, sevenlerinden ve ailesinden özür diledi.

Yunus Bülbülden Muhterem Nur özrü Tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

    Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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    Cadde Yazarları

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