MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Magazin Haberleri Yurdal Sert'ten Ivana Sert'e: Mahkemeye hiç gerek yok!
18.11.2020 - 11:21 |

Yurdal Sert'ten Ivana Sert'e: Mahkemeye hiç gerek yok!

İvana Sert, 2013 yılında oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen modacı, geçtiğimiz günlerde “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı.

Yurdal Sert'ten Ivana Sert'e: Mahkemeye hiç gerek yok!
ABONE OL

Yurdal Sert, “Bir baba olarak oğlumun iyiliğini ben de çok istiyorum. Ama işlerim bu aralar kötü. İvana’yı aradım; ‘Gel oturup konuşalım, ortak bütçe yapalım. Mahkemeye gitmene hiç gerek yok’ dedim. Ne var ki, bana dönüş yapmadı. Dava açınca şaşırdım” dedi. (Posta)

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 172. bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 172. bölüm özeti

İbrahim Çelikkol'dan aşk pozu

İbrahim Çelikkol'dan aşk pozu

Selcan Asyalı’dan ‘Anladım ki’

Selcan Asyalı’dan ‘Anladım ki’

Anne olacağını öğrenince ağladı

Anne olacağını öğrenince ağladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet