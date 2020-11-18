18.11.2020 - 11:21 |
Yurdal Sert'ten Ivana Sert'e: Mahkemeye hiç gerek yok!
İvana Sert, 2013 yılında oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen modacı, geçtiğimiz günlerde “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı.
Yurdal Sert, “Bir baba olarak oğlumun iyiliğini ben de çok istiyorum. Ama işlerim bu aralar kötü. İvana’yı aradım; ‘Gel oturup konuşalım, ortak bütçe yapalım. Mahkemeye gitmene hiç gerek yok’ dedim. Ne var ki, bana dönüş yapmadı. Dava açınca şaşırdım” dedi. (Posta)