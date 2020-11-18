Yurdal Sert'ten Ivana Sert'e: Mahkemeye hiç gerek yok!

Yurdal Sert, “Bir baba olarak oğlumun iyiliğini ben de çok istiyorum. Ama işlerim bu aralar kötü. İvana’yı aradım; ‘Gel oturup konuşalım, ortak bütçe yapalım. Mahkemeye gitmene hiç gerek yok’ dedim. Ne var ki, bana dönüş yapmadı. Dava açınca şaşırdım” dedi. (Posta)