Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hangi ülkelere uçuşlar yapılacak?

Corona virüs salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlar kapatılmıştı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme planına geçilmesi ardından uçuşlar başladı mı merak konusu oldu ve müjdeli haberler gelmeye başladı. 10 Haziran itibariyle uçuşlar başlıyor...



HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR AÇILDI?



İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı: "10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,*15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,*20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,*22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ,Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve *25 Haziran tarihi itibariyle Belçika.



PEGASUS'TAN DIŞ HAT AÇIKLAMASI



Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulamaya alınan uçuş kısıtlamaları başlığı altında yaptığı güncelleme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 30 Mart'ta tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğunun duyurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran'da başlamış olup 4 Haziran itibarıyla yurt içi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte, olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir."



‘YENİ PLANLAMALAR EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAKTIR’



THY'den yapılan duyuruda, “Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz” açıklamasına yer verildi.



SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat uçuşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:

1) Dünyada BÜTÜN HAVAYOLLARI rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.

2) Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir.

3) Şu anda DIŞ HAT UÇUŞLARI 10 Haziran'a kadar Covid salgını sebebi ile OTORITELER tarafından DURDURULMUŞTUR.

4) Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

5) DIŞ HATLARIN yakında KADEMELİ OLARAK başlayacağı ÜMİDİNİ biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için KARŞI DEVLETLERİN DE izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla DIŞ HAT uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

6) Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:

a- hangi ülkelere izin verildiği;

b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;

c-tarihin ne olduğu;

belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.