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13.02.2020 - 10:11 |

Yüsra Geyik saldırganı affetmedi

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Zeliha Çoban' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. Aracına kaskla saldıran ve kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü ve o anları çekip savcılığa veren Geyik, şikayetçi oldu.

Yüsra Geyik saldırganı affetmedi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken; motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

Geyik, o anları videoya kaydetti, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti.

Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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