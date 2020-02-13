13.02.2020 - 10:11 |
Yüsra Geyik saldırganı affetmedi
Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Zeliha Çoban' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. Aracına kaskla saldıran ve kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü ve o anları çekip savcılığa veren Geyik, şikayetçi oldu.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken; motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.
Geyik, o anları videoya kaydetti, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti.
Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.