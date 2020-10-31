Yusuf Güney'den 'Adam Olacak Çocuk' açıklaması

Şu sıralar TRT ekranlarında çizgi film çalışması içerisinde olduğunu söyleyen Yusuf Güney, ayrıca sevenlerini heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Barış Manço'nun uzun yıllar hazırlayıp sunduğu 'Adam Olacak Çocuk' programını aynı formatta tekrar televziyon ekranlarında yayınlamaya hazırlandığını söyledi.

Güney, "Büyük usta Barış Manço, o yıllarda öyle bir iş yaptı ki hala konuşuluyor. İnsanların aklında olan harika bir iş yaptı. Barış Manço'nun bıraktığı bayrağı devralıp gururla ve başarıyla taşımak istiyorum" dedi.