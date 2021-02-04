Yusuf Güney'den 'Adam Olacak Çocuk' müjdesi

2021 yılının kendisi için oldukça yoğun bir yıl olacağını belirten Yusuf Güney, "Yakın zamanda maxi single çalışmamız çıkacak. Sonrasında TRT çocuk kanalına bir çizgi film projemiz var" dedi.

Barış Manço'nun çocuklarla yaptığı 'Adam Olacak Çocuk' programını tekrardan TV'ye taşıyacağı müjdesini veren Güney, bir dizi projesinin yapımcılığını üstleneceğini de açıkladı.