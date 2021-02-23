Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

Yerli komedi filminin başrollerinde; Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar gibi isimler yer alıyor. Yusuf Yusuf'un yönetmen ve senaristliğini ise Ersoy Güler yürütüyor. Filmin yapımcılığını ise Ali Gündoğdu üstleniyor. Yusuf Yusuf filmi konusu ise merak konusu.

YUSUF YUSUF KONUSU NEDİR?

Film, çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI

Ali Sunal - Yusuf

Burak Satıbol - Terörist Yusuf

Yakup Yavru - Cevdet

Sinan Bengier - Recep

Bülent Seyran - Kamil

Eylül Öztürk - Neriman

Oya Başar - Kadriye

Sinem Öztürk - Hatice

Ayhan Taş - Cabbar

Ayçin İnci -

Sezai Altekin -

Tülin Oral -

Emrah Özdilek -

Barış Çelikkol -

Tuğçe Özbudak -

Hakan Akın -

Berrak Güven -

Baha Bayırlı -

İbrahim Sevinç -

Yahya Kılıçaslan - Kuaför

YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle bölgelerinin yanı sıra İstanbul Altunizade'de gerçekleştirildi.