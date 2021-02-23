Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?
Yusuf Yusuf adlı yerli film, 2014 yılında vizyona girdi. Beyazperde de severek izlenen film televizyon ekranlarında da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Film severler Yusuf Yusuf ne zaman ve nerede çekildi sorularına yanıt arıyor. İşte, Yusuf Yusuf filmi oyuncu kadrosu...
Yerli komedi filminin başrollerinde; Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar gibi isimler yer alıyor. Yusuf Yusuf'un yönetmen ve senaristliğini ise Ersoy Güler yürütüyor. Filmin yapımcılığını ise Ali Gündoğdu üstleniyor. Yusuf Yusuf filmi konusu ise merak konusu.
YUSUF YUSUF KONUSU NEDİR?
Film, çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.
YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI
Ali Sunal - Yusuf
Burak Satıbol - Terörist Yusuf
Yakup Yavru - Cevdet
Sinan Bengier - Recep
Bülent Seyran - Kamil
Eylül Öztürk - Neriman
Oya Başar - Kadriye
Sinem Öztürk - Hatice
Ayhan Taş - Cabbar
Ayçin İnci -
Sezai Altekin -
Tülin Oral -
Emrah Özdilek -
Barış Çelikkol -
Tuğçe Özbudak -
Hakan Akın -
Berrak Güven -
Baha Bayırlı -
İbrahim Sevinç -
Yahya Kılıçaslan - Kuaför
YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle bölgelerinin yanı sıra İstanbul Altunizade'de gerçekleştirildi.