Yüz Numaralı Adam ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Yüz Numaralı Adam oyuncuları ve konusu

Yüz Numaralı Adam bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yeşilçam'ın sevilen filimleri arasında yer alan Yüz Numaralı Adam'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan oynuyor...

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif