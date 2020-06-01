Yüzler gülmeye başladı

Kemer Country ve Levent’te yer alan Party Kids event şirketinde birçok başarılı organizasyonlara imza atan Sitare Kalyoncuoğlu’nun bu aralar yüzü gülmeye başladı. Koronavirüs sebebiyle ertelenen pek çok etkinliği olan iş insanı, hayata dönüşün başlamasıyla kolları sıvadı. Sitare Hanım, 90 gündür ara verdiği toplantılardaki yerini alırken, yıllar yılı değişmeyen fiziği ve giyim zevkiyle de göz kamaştırıyor.