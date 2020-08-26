ZAFER BAYRAMI GOLF TURNUVASI

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleşecek.

Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla düzenlenecek organizasyon, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. 28 Ağustos’ta Juniorlar-Minikler turnuvasıyla başlayacak etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 08.00’de kahvaltı, 10.00’da golf turnuvası ve 16.30’da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.