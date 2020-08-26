26.08.2020 - 07:00 |
ZAFER BAYRAMI GOLF TURNUVASI
MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleşecek.
MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleşecek.
Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla düzenlenecek organizasyon, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. 28 Ağustos’ta Juniorlar-Minikler turnuvasıyla başlayacak etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 08.00’de kahvaltı, 10.00’da golf turnuvası ve 16.30’da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.