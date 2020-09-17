Zahide Yetiş: Yuvaya dönmüş gibi hissediyorum

Kanal D’nin yeni programı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’de, her hafta beş gelin ve beş kayınvalideden oluşan çiftler yarışıyor. Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş, “Annemle gayet güzel ve keyifli bir ilişkimiz var. Diliyorum ileride ben de iyi bir kayınvalide olurum” diyor. Yetiş’le programı, aile hayatını ve karantina günlerini konuştuk.

- ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’ programıyla yeniden Kanal D ekranlarındasınız, teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Kanal D, bana o kadar uğurlu geldi ki... ‘Doktorum’, benim için çok kıymetli bir projeydi ve yıllarca sürdü. Sonrasında sağlık sektöründe çok önemli ve özel bir yere gelmemi sağladı. Gerçekten şans getirdi. Diliyorum ‘Gelin Görün’ de apayrı bir şans olur. Yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Biz programı çekerken çok eğleniyoruz, umarım o eğlence ekrana da yansır. Tabii ki bazen biraz gerilimin dozu yükselebiliyor ama inanın bütün kayınvalidelerim ve gelinlerim finalde mutlu ayrılıyor. Tepkiler de çok iyi.

- Tanıtımda kayınvalidenizle birlikte yer aldınız. Programda olmayı nasıl kabul etti?

Aslında bu fikir yapımcımla konuşurken aklıma geldi. Global Yapım’la sekizinci sezonumuz. Onların akıllarında beni yaşlandırıp kayınvalide yapmak, sonra da gelin olarak görmek gibi bir şey vardı. “Benim gerçekten kayınvalidem var, niye yaşlanıyorum ki?” dedim. Asıl problem eşimi ikna etmekti. Annem yapar, o bana kıyamaz ama Cem’i ikna etmek biraz zor... Oğuz Bey’in konuşmasına karar verdik. Aralarında çok güzel bir iletişim var. O söyleyince oldu, çok da keyifli oldu.

- Kayınvalidenizle ilk tanışma anınızı hatırlıyor musunuz?

Cem’le Kuşadası’ndaydık... “Annem burada hadi gel beraber gidelim” dedi. “Tamam” dedim, bir heyecanla süslendim ve gittik. Annemin o gün yaş

günüymüş. Cem de bana hiçbir şey söylememiş. Yoldan üç tekerlekli bisiklet aldık. İlk tanışmamız Cem’in ona hediyesini vermesiyle aynı anda gerçekleşti. Annem bana güler yüzle “Merhaba” dedi, fakat bisikletine o kadar sevindi ki “Bir deneyeyim” dedi, aldı ve gitti. 1-2 saat sonra döndü. Tabii azıcık bozuldum, “Beni bırakıp nereye gitti, Cem sen kaç kişiyi tanıştırdın annenle?” diye. Sonra gayet güzel, keyifli bir ilişkimiz oldu. Hep birbirimize açık olmayı istedik. Varsa bir sorun, çözüm odaklı masaya yatırdık ve bir şekilde hallettik. Allah nazarlardan saklasın, gayet güzel bir ilişkimiz var.

- İleride siz nasıl bir kayınvalide olursunuz?

Aslında bunu şu günlerde çok fazla düşünmeye başladım. Diliyorum iyi bir gelinim olur, ben de iyi bir kayınvalide olurum... Sizin canınızı, evladınızı en az sizin kadar sevebilecek birisi gelecek bir gün. Onun eşi, çocuklarının babası olacak, bambaşka bir yuva kurulacak, burada yerinizi bilmek çok önemli. Bazen kayınvalideler kaptırabiliyorlar. İnşallah ben de kaptırmam... İleride en büyük hayalim, gelinim olduğunda genç, bakımlı, ağrısız, sancısız ve keyifli olurum da bol bol gezeriz. Kokoş bir kayınvalide olacağım (gülüyor). Sevgi dolu ve samimi... Diliyorum Allah hepimizin gönlümüze göre bir gelin ve damat nasip etsin.

- Birkaç kez denedikten sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldunuz, oğlunuz Aras hayatınızda neleri değiştirdi?

Hayatın ne kadar boş, aslında gereksiz mutluluklarla dolu, yani amaçsız olduğunu fark ettim çünkü inanın bütün bunlar öyle bir doluyor ki evlat gelince! Cem’le bazen oturup birbirimize bakıp, “Ya biz daha önce ne yapıyorduk, ne konuşuyorduk?” diyoruz. Ve şunu gördüm; ben iyi bir eşle değil, iyi bir babayla evlenmişim. O yüzden şanslı görüyorum kendimi ve dilimi ısırıyorum.

- Evlilik nasıl gidiyor?

Aras’tan sonra tamamen Aras odaklı gidiyor. Uzun yıllardır birlikteliğimiz, çok keyifli bir dostluğumuz var ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüz zaman evlenmeyi de düşünmeye başladık. İyi ki evlenmişim, iyi ki Cem’den çocuk sahibi olmuşum. Bana inanılmaz moral ve destek verir. Ama mesela biraz da terstir, istemediği bir şeyi asla yaptıramazsınız. Böyle olunca uyumlu olmak için huylarını çok iyi biliyorum. O da benimkileri iyi bilir. Bizim evde hiç ses yükselmez. Bağırıp çağırmaz, küsmeyiz. Bir problem varsa konuşuruz. Minik dargınlıklar yaşasak da çok abartmayız.

'10 kilo verdim'

- Karantina dönemini nasıl geçirdiniz, neleri keşfettiniz?

İzlemediğim film kalmadı. Gerçekten şimdi en büyük problem, izleyecek bir şey bulamıyorum. Benim gibi bir hayli çalışmaya alışmış birinin evde oturması çok zorladı. İşte bu da mesela ilişkilerde bir kavga zemini oluşturuyor. Allah’tan biz güzel idare ettik. Tabii pek çok kişi gibi ben de kilo aldım... Sonrasında da ciddi bir diyete girdim ve 10 kilo verdim, vermeye de devam ediyorum. Mide botoksu yaptırdım. Bu 15 dakikalık bir işlem fakat eğer doğru hekim yapmazsa her zaman sonuç alabildiğiniz bir şey değil.