Zahide Yetiş'le Gelin Görün final mi yaptı, neden yok? 1 Aralık Kanal D yayın akışı...

Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan ve beş gün boyunca ekrana gelen Zahide Yetiş'le Gelin Görün bugün ekrana gelmedi. Programı takip eden izleyiciler Kanal D ekranında bugün Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizinin yayınlanıyor olmasının ardından Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK FİNAL Mİ YAPTI

Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Kayınvalide ve gelinlerin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün istenilen reytingleri elde edememesi nedeniyle final yaptı. 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün yarışmasında her gün kayınvalidelere verilen 750 TL'lik ücretle kayınvalideler gelinleri için alışveriş yapıyor. Kayınvalideler tarafından alınan elbiseleri gelinin giymesinin ardından gün sonunda puanlama yapılıyordu.

KANAL D YAYIN AKIŞI 1 ARALIK

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Fatmagül'in Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

00:15 Bir Annenin Günahı

03:00 Yatıya Misafirim Var

05:00 Küçük Ağa (Tekrar)