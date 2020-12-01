Zahide Yetiş'le Gelin Görün final mi yaptı, neden yok? 1 Aralık Kanal D yayın akışı...
Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün yerine ekranda Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı diziyi görmelerinin ardından araştırmalarına başladı. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün final mi yaptı, neden yok? İşte 1 Aralık Kanal D yayın akışı ve Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı hakkında merak edilenler...
Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan ve beş gün boyunca ekrana gelen Zahide Yetiş'le Gelin Görün bugün ekrana gelmedi. Programı takip eden izleyiciler Kanal D ekranında bugün Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizinin yayınlanıyor olmasının ardından Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?
ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK FİNAL Mİ YAPTI
Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Kayınvalide ve gelinlerin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün istenilen reytingleri elde edememesi nedeniyle final yaptı. 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı Zahide Yetiş'le Gelin Görün yarışmasında her gün kayınvalidelere verilen 750 TL'lik ücretle kayınvalideler gelinleri için alışveriş yapıyor. Kayınvalideler tarafından alınan elbiseleri gelinin giymesinin ardından gün sonunda puanlama yapılıyordu.
KANAL D YAYIN AKIŞI 1 ARALIK
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Fatmagül'in Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
00:15 Bir Annenin Günahı
03:00 Yatıya Misafirim Var
05:00 Küçük Ağa (Tekrar)