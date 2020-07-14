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14.07.2020 - 18:49 |

Zehir Hafiye ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Zehir Hafiye oyuncuları ve konusu

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği Zehir Hafiye filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1989 yılında İstanbul, İstinye taraftarında çekildi. İşte büyük bir kahkaha tufanına sahne olacak Zehir Hafiye'nin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler...

Zehir Hafiye ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Zehir Hafiye oyuncuları ve konusu
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Zehir Hafiye bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yıllar önce izleyiciyle buluşan ve Orhan Aksoy'un yönettiği Zehir Hafiye filminin oyuncuları araştırılıyor...

ZEHİR HAFİYE KONUSU NEDİR?

Cemal (Kemal Sunal) arkadaşı Necati (Şemsi İnkaya) ile beraber yaşayan saf bir çocuktur. Polisiye kitaplara olan düşkünlüğü ile tanınan Cemal kendisini de bir polisiye roman kahramanı olarak görür. Taksicilik yaptığı sırada tanıştığı Zeynep (Nur Gürkan) sayesinde dedektifliğe soyunur. Zeynep İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Kara lakaplı Şehmus'un kızıdır. Kara Şehmus kızı Zeynep'i Manyak Mahmut'un oğluyla evlendirmek ister. Zeynep ise başka bir çocuğa aşıktır ve Maynak Mahmut'un oğluyla evlenmemek için evden kaçtığı sırada taksici Cemal'in arabasına biner. Zeynep'in durumunu öğrenen Cemal ise kendini bir maceranın içinde bulunur.

ZEHİR HAFİYE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal – Cemal

Şemsi İnkaya – Necati

Nur Gürkan – Zeynep

Mehmet Ali Akpinar – Kara Sehmus

Leman Çidamli – Zeynep’in Halasi

Turgut Özatay – Manyak Mahmut

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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