Zeki Müren'in askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınladı.

Tarih haberciliğini belgeli ve fotoğraflı şekilde yapan derginin, içerisinde Zeki Müren’e dair bilgilerin de yer aldığı 86’ncı sayısı tüm gazete ve dergi bayilerinde yerini aldı.