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12.11.2020 - 09:09 |

Zeki Müren'in askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

1996 yılında vefat eden usta sanatçı Zeki Müren’in askerlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı.

Zeki Müren'in askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
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1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınladı.

Tarih haberciliğini belgeli ve fotoğraflı şekilde yapan derginin, içerisinde Zeki Müren’e dair bilgilerin de yer aldığı 86’ncı sayısı tüm gazete ve dergi bayilerinde yerini aldı.

Zeki Mürenin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
Zeki Mürenin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

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