'Zerrin Özer ile Murat Akıncı aynı evde yaşıyor' iddiası!

Zerrin Özer, Murat Akıncı hakkındaki 'dolandırıcılık' haberlerinin ardından boşanma davası açmış, çift resmi olarak da boşanmıştı.

Magazin muhabiri Seyhan Erdağ’ın haberine göre; Murat Akıncı ve Akıncı’nın annesi Sevilay Öztürk, Zerrin Özer’in Zekeriyaköy’deki evinde birlikte yaşıyor.

Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Murat benim için çok kıymetli. Karşılıklı sevgi devam ediyor. Ara sıra görüşüyoruz, ara sıra telefonda konuşuyoruz. Çok büyük olaylar yaşandı. Ama ben onların ciddiyetine asla inanmadım. Ben şu an size ‘Murat’la görüşmüyoruz’ dersem ve bizi görürseniz, bu ilişkiye ve kendime saygısızlık etmiş olurum. ‘Saygı duymadığın bir insanla neden görüşüyorsun?’ olur” ifadelerini kullanmıştı.