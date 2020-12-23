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23.12.2020 - 07:39 |

Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi

Bir süredir Avustrulya'da olan Zerrin Tekindor, önceki gün sosyal medya hesabından kanguruları beslediği anları paylaştı.

Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustrulya'da bulunuyor. Oradaki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Zerrin Tekindor, bir kanguruyu elleriyle beslerken poz verdi. Usta ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi

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