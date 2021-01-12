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12.01.2021 - 08:22 |

Zerrin Tekindor, 'Mucize Doktor' dizisine dahil oldu

Fox TV'de yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katıldı.

Zerrin Tekindor, 'Mucize Doktor' dizisine dahil oldu
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Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un sevilen dizisi Mucize Doktor'a sürpriz bir isim daha dahil oluyor.

Usta oyuncu Zerrin Tekindor, Ezo’nun (Ezgi Asaroğlu) annesi Vuslat olarak diziye katılmaya hazırlanıyor. Vuslat,asil ve soğuk bir kadın olmanın yanı sıra Ezo'yu yıllardır uzaktan takip ediyor. Kızının Ali Vefa'yla (Taner Ölmez) arkadaşlık ettiğini öğrendiği gün, Vuslat herkesin hayatının ortasına düşecek.

'Mucize Doktor' dizisinin kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler yer alıyor.

Zerrin Tekindor, Mucize Doktor dizisine dahil oldu

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