16.01.2021 - 12:44 |
Zeynep Alkan'ın sivri çenesine operasyon
Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat olmuştu. Alkan, yeniden operasyon geçirecek.
Zeynep Alkan, yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, bu kez estetik nedeniyle bıçak altına yatacak.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Zeynep Alkan, uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek. 22 yaşındaki güzel, bu yüzden bir süre Hollanda'ya sevgilisi Wesley Pabis'in yanına gidemeyecek.