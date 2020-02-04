MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı
04.02.2020 - 14:00 |

Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı

ABD turnesinden dönen şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile ne zaman evleneceğini ve düğüne dair detayları duyurdu.

Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı

Sevgilisi Tolga Akış ile birlikte hem iş hem de tatil yaptığını söyleyen Zeynep Bastık, sürpriz bir şekilde düğün tarihini açıkladı.

Haziran sonu evleneceklerini belirten 26 yaşındaki şarkıcı, düğüne dair detayları da anlattı: Çiftlikte olacak, sade ve güzel. Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla, önce yemek sonra parti tadında geçecek.

    Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Reyhan Karaca'nın yeni imajı

    Reyhan Karaca'nın yeni imajı

    İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

    İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

    Didem Soydan'ın Miami bronzluğu!

    Didem Soydan'ın Miami bronzluğu!

    Kadir İnanır alışverişte

    Kadir İnanır alışverişte

    Sıradaki Haber