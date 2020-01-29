Zeynep Çamcı: 'Feride' karakteri tam bana göre, tek kaşlı

FERİDE KARAKTERİ TAM BANA GÖRE TEK KAŞLI

Filmin yorgunluğunu eşiyle beraber çıktığı alışveriş turunda atan Zeynep Çamcı, ''Çekimler esnasında her şey çok keyifliydi ve keyif alarak oynadık. 'Feride' tam bana göre bir karakter, tek kaşlı. Çocukların da izleyebileceği bir film yaptık, herkese şimdiden iyi seyirler'' dedi.