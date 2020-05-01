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01.05.2020 - 16:44 | | Tuba AYHAN / BODRUM (DHA)

Zeynep Casalini: Kötü şeyleri atlatıyorum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı Zeynep Casalini, sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarına kendiyle ilgili bilgi verdi: Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz.

Zeynep Casalini: Kötü şeyleri atlatıyorum

Bodrum'da yaşayan Zeynep Casalini, corona virüs günlerini kızı Defna Berk ile evinde geçiriyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan şarkıcı, sosyal medyada yayınladığı videoda, kötü günlerini atlattığını ifade etti.

Casalini, "Kötü olan, kötü giden şeyleri değil iyi şeyleri büyütelim. Ben belki biraz anormalim ama, biraz anormal olursak belki bazı şeyleri değiştirebiliriz. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize sarılın, iyilikle yaşamaya çalışın. İyilikleri büyütün. Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Müzik çalışmalarına başlayan ünlü şarkıcının, yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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