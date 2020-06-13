Zeynep Demirel arkadaşlarıyla hasret giderdi

Tek başına alışverişe çıkan Zeynep Demirel'in ilk durağı giyim mağazaları oldu. Sonrasında Morini Restaurant'da yakın arkadaşları ile bir araya gelen Demirel, uzun süre arkadaşları ile sohbet edip hasret giderdi.

Her zaman olduğu gibi samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken ve muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Demirel, sade şıklığı ile göz kamaştırdı.