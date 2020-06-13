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13.06.2020 - 12:37 |

Zeynep Demirel arkadaşlarıyla hasret giderdi

Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Zeynep Demirel arkadaşlarıyla hasret giderdi
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Tek başına alışverişe çıkan Zeynep Demirel'in ilk durağı giyim mağazaları oldu. Sonrasında Morini Restaurant'da yakın arkadaşları ile bir araya gelen Demirel, uzun süre arkadaşları ile sohbet edip hasret giderdi.

Her zaman olduğu gibi samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken ve muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Demirel, sade şıklığı ile göz kamaştırdı.

13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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