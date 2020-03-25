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25.03.2020 - 16:20 |

Zeynep Tandoğan: 5 paket yoğurt alması normal mi?

Sunucu Zeynep Tandoğan önceki gün Tarabya Parkı'nda görüntülendi. Elindeki hijyen eldiveniyle dikkat çeken Tandoğan, market alışverişi için evinden çıktığını söyleyerek gereksiz alışveriş yapanlara tepki gösterdi.

Zeynep Tandoğan: 5 paket yoğurt alması normal mi?

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp, neredeyse tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüs, Türkiye’de görüldükten sonra gerekli önlemler alındı. İnsanlar, evden çıkmamaları için sık sık uyarılıyor. Bazı yerlerde marketlerden evlerine erzak taşıyan kişiler rafların boşalmasına neden oldu. Önceki gün Tarabya’da objektiflere yansıyan sunucu Zeynep Tandoğan, bu duruma tepki gösterdi. Tandoğan, “İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok üzgünüm. Biraz önce market alışverişi için evden çıktım. İlk uğradığım markette neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bu şekilde devam edersek süreci hızlandırıp bir kıtlık yaratacağız.”

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    Cadde Yazarları

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