Zeynep Toker her daim şık

Markalar Sokağı'nda buluştuğu arkadaşıyla bir restorana geçen Zeynep Toker, arkadaşı ile kahve içip hasret giderdi. Akşam saatlerine arkadaşı ile vedalaşan Zeynep Hanım, oğlu Bora Toker ile Masa Restaurant'da akşam yemeği yedi.

Yemek sonrası dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Toker, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı.