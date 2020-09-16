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16.09.2020 - 12:28 |

Zeynep Toker her daim şık

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Toker, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Zeynep Toker her daim şık
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Markalar Sokağı'nda buluştuğu arkadaşıyla bir restorana geçen Zeynep Toker, arkadaşı ile kahve içip hasret giderdi. Akşam saatlerine arkadaşı ile vedalaşan Zeynep Hanım, oğlu Bora Toker ile Masa Restaurant'da akşam yemeği yedi.

Yemek sonrası dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Toker, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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