Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat biyografisi
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide bir Peçenek kızına hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Zeynep Tuğçe Bayat biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler...
Kuruluş Osman dizisinde bir Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan Zeynep Tuğçe Bayat, üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)
2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)
2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)
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