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17.11.2020 - 07:00 |

Zeytin hasadı yaptı

Öykü Gürman, geçtiğimiz yıl satın aldığı Çanakkale’deki Küçükkuyu Bahçedere Köyü’ndeki 20 dönümlük zeytin bahçelerinde, yoğun iş takviminden fırsat bulup, işçilerle hasat yaptı.

Zeytin hasadı yaptı
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Şarkıcıya, annesi ve erkek arkadaşı da eşlik etti. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Gürman’a binlerce yorum geldi.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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