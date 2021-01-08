Kanal D, 2020’nin ‘En Beğenilen Diziler Araştırmasını’nın galibi oldu. Marketing Türkiye Dergisi’nin Xsights Araştırma ve Danışmanlık ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre Kanal D, yüzde 60’lık oy oranıyla zirveye çıktı.

‘Düzenli olarak takip edilen Türk dizileri’ kategorisinde ise başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’, yüzde 39 oyla ikinci sırada yer aldı. ‘Hekimoğlu’ projesi de yüzde 14 oyla listeye girdi.