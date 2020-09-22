Zirvede alkışlarla

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ve eşi Selen Keçeli’nin oğlu Ali Keçeli, tiyatro alanındaki başarılarından sonra bu kez Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla adından söz ettiriyor. Selen Hanım, bu konuşmanın video’sunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İklim değişikliğinin gelecek nesiller için büyük tehlike olduğunu vurgulayan Keçeli’ye, çok sayıda tebrik mesajı geldi.