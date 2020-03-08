Zirvede son demler

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, Saint-Moritz’de kayak yaptı. Üç yakın arkadaş Fethi Kamışlı, Kerem Kamışlı ve Cem Garih ise her zamanki gibi ortak tatil planı yaparak, Courchevel’de pistlerin tozunu attı. Tatilini Courchevel’de değerlendirenler arasında Emir Bahadır ve Gül Ergi de vardı. Gündüz kayak yapan renkli simalar, akşamları ise eğlence mekanlarında vakit geçirdi.