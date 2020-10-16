Zirvede yer aldı

Başrolde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’, önceki akşam yayınlanan ikinci bölümüyle zirveyi bırakmadı. Proje, reytinglerde AB Grubu’nda ‘En Çok İzlenen’ yapım, sosyal medyada da ‘En Çok Konuşulan’ konular arasında yer alarak, rakiplerini geride bıraktı.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü ‘Doctor Foster’ yapımından uyarlanan dizi, dünyada eğlence içerikli programların sosyal medya etkisini ölçen The WIT’in listesine de girdi. ‘Sadakatsiz’, ekrana gelen yeni diziler arasında Instagram’da uluslararası platformda en çok konuşulan ilk üç diziden biri oldu.