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25.06.2020 - 09:14 |

Ziynet Sali'den karavan selfiesi

Yeni albümü için çekimler gerçekleştiren Ziynet Sali, günün sonunda takipçileri için selfie çekti.

Ziynet Sali'den karavan selfiesi
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Geçen yıl eylül ayında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Kıbrıs’ta dünya evine giren şarkıcı Ziynet Sali, o zamandan bu yana sadece yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Birbirinden güzel ve çekici göründüğü karelerin sonrasında karavanında çektiği selfieler ile takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, “Bir çekim sonu selfiesiz olur mu? Karavan selfiesi” notuyla paylaşımda bulundu Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Ziynet Sali bazı takipçileri tarafından kilo aldığı yönünde eleştiriler aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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