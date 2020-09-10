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10.09.2020 - 07:56 |

Ziynet Sali'den tatil pozları

Şarkıcı Ziynet Sali, şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Sali, tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ziynet Sali'den tatil pozları
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Eşi Erkan Erzurumlu ile tatil yapan Ziynet Sali, Instagram hesabından da sık sık fotoğraf paylaşıyor. Eşiyle verdiği pozları büyük ilgi gören Sali, deniz kenarında paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı, bu kareyi "Kadınlar dünyayı değiştirir" notuyla yayınladı.

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Ziynet Sali (45), gitarist Erkan Erzurumlu (35) ile Eylül 2019'da Kıbrıs'ta nikah masasına oturmuştu. Şarkıcı, aralık ayında da "Bir an önce anne olmak istiyorum. Eşim de çocukları seviyor. Erkan beni hayalime kavuşturacak" demişti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Ziynet Sali'nin üç haftalık hamile olduğu iddia edilmişti. Ancak Ziynet Sali, hayranlarını sevince boğan bu haberi yalanlamıştı.

Ziynet Saliden tatil pozları

 

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