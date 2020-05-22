Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir, hangi oyuncular seslendiriyor? Zootropolis: Hayvanlar Şehri ne zaman çekildi? İşte seslendiren oyuncular

2016 yılında gösterime giren animasyon filmi Zootropolis: Hayvanlar Şehri, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Zootropolis: Hayvanlar Şehri konusu nedir ve oyuncuları kimler canlandırıyor? İşte ayrıntılar...



ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Karmakarışık ve Bolt gibi sevilen animasyon filmlerinin yönetmeni Byron Howard'ın perdeye taşıdığı Zootopia, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor. Alışıldık Disney havasının solunacağı filmde; konuşkan tilki Nick'in, üzerine yığılmaya çalışan bir suçtan sıyrılma çabası anlatılıyor. Modern memelilerin yaşadığı Zootropolis adındaki metropolis, lüks Sahra Meydanı’ndan, soğuk Tundra Kasabası’na kadar bir çok farklı doğal ortamın ve hayvanın bir arada yaşadığı benzersiz bir şehirdir. Burası bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olanların bile istediği her şeyi yapabileceği türden bir yerdir. İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır. Filmin seslendirme kadrosunda Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J.K. Simmons, Octavia Spencer yer alıyor.



ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ SESLENDİRENLER KİMLER?



Yönetmen Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush



Oyuncular: Aysun Topar, Cem Yılmaz, Fatih Özacun