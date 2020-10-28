Zuhal Topal Eskişehir sofralarında

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX izleyicisiyle buluşan programı için Eskişehir yolunu tutan Zuhal Topal, programda bu defa Eskişehirli kadınları yarıştırıyor. Bu hafta FOX’ta yayınlanacak olan bölümlerde kadınlar Eskişehir’in yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini yarışmacılara sunacaklar, izleyicilere birbirinden leziz tarifler verecekler.

Zuhal Topal, Eskişehir çekimleri sırasında ata binmeyi, Porsuk Çay’ında gondola binmeyi ve bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.