Zuhal Topal’dan Şükran Biroğlu paylaşımı

İstanbul Eyüpsultan'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu, tartıştığı ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu’nu (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Biroğlu cinayetten sonra cesetlerin başında bir süre bekledikten sonra teslim oldu. Annenin iki yıl önce FOX TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasına katılarak birinci olduğu ortaya çıktı.

Şükran Biroğlu’nun oğlu tarafından katledilişi ardından programına katıldığı Zuhal Topal paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum Şükran teyzemi kaybetmişiz. Ah canım benim o kadar tatlı, o kadar hayat doluydu ki. Böylesi bir son olmadı. Ben seni hep o şen kahkahalarınla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun” İfadelerini kullandı.