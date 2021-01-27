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27.01.2021 - 17:01 |

Zuhal Topal’dan Şükran Biroğlu paylaşımı

İstanbul'da Uğur Biroğlu, tartıştığı ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu’nu (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Öz oğlu tarafından öldürülen Şükran Biroğlu’nun iki yıl önce gelini ile birlikte "Zuhal Topal’la Sofra’da" programına katıldığı ortaya çıktı. Şükran Biroğlu, Mesut Biroğlu’nun eşiyle birlikte katıldığı programı birincilikle tamamlamıştı.

Zuhal Topal’dan Şükran Biroğlu paylaşımı
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İstanbul Eyüpsultan'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu, tartıştığı ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu’nu (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Biroğlu cinayetten sonra cesetlerin başında bir süre bekledikten sonra teslim oldu. Annenin iki yıl önce FOX TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasına katılarak birinci olduğu ortaya çıktı.

Şükran Biroğlu’nun oğlu tarafından katledilişi ardından programına katıldığı Zuhal Topal paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum Şükran teyzemi kaybetmişiz. Ah canım benim o kadar tatlı, o kadar hayat doluydu ki. Böylesi bir son olmadı. Ben seni hep o şen kahkahalarınla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun” İfadelerini kullandı.

Zuhal Topal’dan Şükran Biroğlu paylaşımı

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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