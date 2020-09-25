25.09.2020 - 19:34 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 25 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. 25 Eylül bugün Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın birincisi açıklanacak. İzleyiciler hangi ismin birinci olacağını merak ediyor. Peki 25 Eylül'de Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemekleri hazırlıyorlar, kayınvalideler ise yemeklerin tadına bakarak puanlama yapıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali izleyicilerle buluşuyor. Peki 25 Eylül'de Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?
25 EYLÜL'DE ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi Melike oldu. Haftanın birincisi olan Melike 15 bin TL'nin sahibi oldu.