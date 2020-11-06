Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında birinci olan gelin...

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta kim birinci oldu sorusu bu akşam yarışmayı takip edemeyen izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca bir gelin hazırladığı menüyü kayınvalidelere sunuyor. Gün sonunda kayınvalideler tadım yaptıkları yemeklerin yanı sıra masanın hazır oluşu, gelinin hazır bir şekilde kendilerini karşılamaları gibi kriterlere göre oylama yapıyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oyları ile yarışmanın birincisi olan isim ve 15 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olan isim belli oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Şaziye 17 puan alarak bu haftanın 5. olan ismi oldu. Kayınvalidelerden 12 puan alan yarışmacı Zuhal Topal'dan 5 puan aldı.

Bu haftanın 4. olan ismi ise Ece oldu. Ece kayınvalidelerden 20, Zuhal Topal'dan 6 puan aldı 26 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Bu haftanın 3. olan ismi Seda oldu. Kayınvalidelerden 23 puan alan yarışmacı Zuhal Topal'dan 7 puan aldı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi olan gelin Güler oldu. Güler kayınvalidelerden 28 Zuhal Topal'dan 9 puan aldı ve 37 puanla haftanın birincisi ve 15 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu