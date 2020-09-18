Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin kazanacak sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca beş gelin tarafından yapılan yemekler gün sonunda kayınvalideler tarafından oylanıyor. Yapılan yemeklere eleştirilerin dozu bazen artarken kayınvalideler arasında zaman zaman tansiyon yükselebiliyor.

Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi kim olacak, 15.000 TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finalinde kazanan isim birazdan açıklanacak...