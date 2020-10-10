Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?

Zümrüdüanka dizisi bu akşam Fox TV ekranında 14. bölüm ile ekrana gelecek. Yeni bölümde Serhat, Abbas ile ilgili gerçeği öğrenir. Sevdiği kadın olan Zümrüt'ü elinden almak isteyen ismin Abbas olduğunu öğrenen Serhat deliye döner. Amcası Abbas'ın aylardır gözlerinin içine baka baka yalan söylemesinin ardından bu hayatta güveneceği tek kişinin Zümrüt olduğunu Serhat bir kez daha anlar. İşte Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

ZÜMRÜDÜANKA 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhat, sevdiği kadını elinden almak isteyen kişinin Abbas olduğunu öğrenince, deliye döner. Amcasının aylarca gözünün içine bakarak yalan söylemesi, Serhat’ı ayrıca hayal kırıklığına uğratır. Bu hayatta, Zümrüt’ten başka inanıp, güveneceği kimsenin olmadığından artık emindir.

Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır. Tüm bu olanları fırsata çeviren Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından çıkarıp, Serhat ve Işık’la gerçekten aile olabilmek için, kozlarını kullanmaya başlar. Sakin, ama kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Hamit’in bazı adımları; Suhandan’ın önyargılarını kırarken, ikili arasında beklenmedik gelişmelere vesile olur.

Zümrüt, konakta kalmayı daha fazla gururuna yediremez. Serhat’ı bile hayatından çıkarmayı göze alarak, küllerinden yeniden doğmak için hikayesinin başladığı yere; baba ocağına döner. Cihan, Zümrüt’ü şaşkınlığa uğratan bir teklifte bulunur. Zümrüt, ne cevap vereceğini bilemezken, Serhat da Zümrüt’le kaderlerini yeniden yazmak için harekete geçer.

Serhat, kaderle girdiği mücadeleden galip çıkabilecek midir? Zümrüt’ün Cihan’a cevabı, ne olacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zümrüdüanka dizisinin çekimleri Nevşehir Kapadokya'da gerçekleştiriliyor

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Serhat Demirkan (Alp Navruz)

Zümrüt Kuloğlu (Ceren Yılmaz)

Abbas Demirkan (Selim Bayraktar)

Saniye Arsoy (Sebahat Kumaş)

Azimet Demirkan (Ayten Uncuoğlu)

Ülfet Kuloğlu (Hatice Aslan)

İsmail Hacıoğlu (Cihan)

Gökçe Eyüboğlu (Deniz)

Rüstem Kuloğlu (Serhat Özcan)

Nevcihan Demirkan (Elif Çakman)

Meliha Kuloğlu (Miray Akay)

Sühandan Demirkan (Pelin Abay)

Doğukan Güngör (Hamit Özgüç)

Latif Demirkan (Barış Küçükgüler)

Ömer Lütfi Bakırcı (Gökhan Bekletenler)

Songül Kuloğlu (Ebrar Baba)

Döne Kılıç (Asiye Dinçsoy)

Beste Ilgın İlkbahar (Işık)