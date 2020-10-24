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24.10.2020 - 20:03 |

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Zümrüdüanka nerede çekiliyor?

Zümrüdüanka dizisi cumartesi akşam izleyicilerle buluşuyor. Serhan Şahin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler?

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Zümrüdüanka nerede çekiliyor?
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Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Zümrüdüanka dizisi senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter, Doruk Erengül, Nazlı Pınar Ünlü ve Feraye Gizem Kurt kaleme alıyor. Peki Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Dizi Kapadokya'da çekiliyor.
 
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI 

Serhat Demirkan Alp Navruz

Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Cihan İsmail Hacıoğlu

Deniz Gökçe Eyüboğlu

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Hamit Özgüç Doğukan Güngör

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

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