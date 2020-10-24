Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Zümrüdüanka nerede çekiliyor?
Zümrüdüanka dizisi cumartesi akşam izleyicilerle buluşuyor. Serhan Şahin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler?
Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Zümrüdüanka dizisi senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter, Doruk Erengül, Nazlı Pınar Ünlü ve Feraye Gizem Kurt kaleme alıyor. Peki Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLİYOR?
“Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Dizi Kapadokya'da çekiliyor.
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI
Serhat Demirkan Alp Navruz
Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz
Abbas Demirkan Selim Bayraktar
Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu
Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan
Cihan İsmail Hacıoğlu
Deniz Gökçe Eyüboğlu
Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan
Nevcihan Demirkan Elif Çakman
Meliha Kuloğlu Miray Akay
Suhandan Demirkan Pelin Abay
Hamit Özgüç Doğukan Güngör
Latif Demirkan Barış Küçükgüler
Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler