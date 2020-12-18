'Zümrüdüanka' dizisinin final tarihi belli oldu

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde; Ceren Yılmaz, Alp Navruz, İsmail Hacıoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu ve Serhat Özcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Zümrüdüanka'nın final tarihi belli oldu.

'Zümrüdüanka' dizisi 26. bölümünde ekrana veda edecek.

FİNALE 3 BÖLÜM KALA YÖNETMEN DEĞİŞTİ

Öte yandan TV100'de yer alan habere göre, yeni yılda final yapacak olan dizinin yönetmeni de değişti. Volkan Kocatürk'ün yerine eski yönetmen Serhan Şahin reji koltuğuna oturdu. Projenin kalan 3 bölümünü Serhan Şahin çekecek.