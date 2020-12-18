MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Zümrüdüanka' dizisinin final tarihi belli oldu
18.12.2020 - 11:33 |

'Zümrüdüanka' dizisinin final tarihi belli oldu

FOX TV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan 'Zümrüdüanka' dizisinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.

'Zümrüdüanka' dizisinin final tarihi belli oldu
ABONE OL

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde; Ceren Yılmaz, Alp Navruz, İsmail Hacıoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu ve Serhat Özcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Zümrüdüanka'nın final tarihi belli oldu.

'Zümrüdüanka' dizisi 26. bölümünde ekrana veda edecek.

FİNALE 3 BÖLÜM KALA YÖNETMEN DEĞİŞTİ

Öte yandan TV100'de yer alan habere göre, yeni yılda final yapacak olan dizinin yönetmeni de değişti. Volkan Kocatürk'ün yerine eski yönetmen Serhan Şahin reji koltuğuna oturdu. Projenin kalan 3 bölümünü Serhan Şahin çekecek.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

'Vefatından iki yıl sonra babamı telefonla aradım'

'Vefatından iki yıl sonra babamı telefonla aradım'

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı'dan maskeli poz

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı'dan maskeli poz

Ahu Aysal: Olan oldu bir ayağım gitti

Ahu Aysal: Olan oldu bir ayağım gitti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet